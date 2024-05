Milano Gibelli Fnm | Trasporto e radio accomunati da esigenza di sincronizzazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Il presidente di Fnm all’inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni ditra società, industria, tecnologia. Che storie!”: “Nell’ottocento le ferrovie avevano la necessità di sincronizzare lo stesso orario delle città” “Abbiamo voluto fortemente questa mostra, realizzata in collaborazione con il Mils di Saronno, perché la convivenza tra ile i mezzi .

Milano , 27 mag. – (Adnkronos) – ?Mi fa piacere essere qui come Regione Lombardia per l?inizio di un percorso che andrà avanti nel tempo per raccontare la mobilità. A chi si chiede cosa c?entri la radio con la mobilità, rispondo che cento anni fa questa nasceva in parallelo alle stazioni ... calcioweb.eu

Milano , 27 mag. - (Adnkronos) - “A livello internazionale si è un po' svuotata di contenuti , come se avesse ridotto al minimo l'impegno per cercare di ottimizzare il risultato. L'Italia invece vive ancora una stagione molto vivace e questa spinta aiuta il mercato ad essere sempre molto ... liberoquotidiano

Milano , 27 mag. – (Adnkronos) – ?A livello internazionale si è un po? svuotata di contenuti , come se avesse ridotto al minimo l’impegno per cercare di ottimizzare il risultato. L’Italia invece vive ancora una stagione molto vivace e questa spinta aiuta il mercato ad essere sempre molto ... calcioweb.eu

Schlein a Reggio Calabria contro Meloni: “Lo Stato deve arrivare prima delle mafie, il governo ha fatto l’opposto cancellando il Reddito” - Schlein a Reggio Calabria contro Meloni: “Lo Stato deve arrivare prima delle mafie, il governo ha fatto l’opposto cancellando il Reddito” - Schlein scatenata contro la premier: "Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il Paese con una riforma sbagliata come l'autonomia differenziata". Ecco cosa ha detto ... ilfattoquotidiano

Piccoli RAEE: il 31 maggio appuntamento all’eco-isola di Piazza Portello a Milano - Piccoli RAEE: il 31 maggio appuntamento all’eco-isola di Piazza Portello a milano - Erion e AMSA invitano tutti i cittadini, venerdì 31 maggio, a conferire piccoli RAEE presso l’eco-isola intelligente di Piazza Portello. ecoincitta

Rho. Festa della Repubblica: concerto in piazza San Vittore e consegna di tredici onorificenze civiche e due encomi - Rho. Festa della Repubblica: concerto in piazza San Vittore e consegna di tredici onorificenze civiche e due encomi - (Mi-lorenteggio.com) Rho, 28 maggio 2024 Come ogni anno il Comune di Rho celebra con una iniziativa aperta a tutti la Festa della Repubblica e l’anniversario del referendum del 1946 che vide le donne ... mi-lorenteggio