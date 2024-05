Milano Gibelli Fnm | Trasporto e radio accomunati da esigenza di sincronizzazione

(Di martedì 28 maggio 2024), 27 mag. – (Adnkronos) – ?Abbiamo voluto fortemente questa mostra, realizzata in collaborazione con il Mils di Saronno, perché la convivenza tra ile i mezzi di comunicazione può essere sintetizzata in poche parole: la capacità di sincronizzare i tempi è stata una delle necessità, se non la prima, per la ferrovia?. Lo ha detto Andrea, presidente di Fnm, a margine dell?inaugurazione della mostra ?Scrivere nel vento. Cento anni ditra società, industria, tecnologia. Che storie!?, promossa da Fnm, FerrovieNord e Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) – in collaborazione con l?università degli studi di-Bicocca – e organizzata in occasione del Bicocca Music Festival 2024. Aperta al pubblico dal 27 maggio al 28 giugno e ospitata nello Spazio Agorà dell?ateneo milanese, l?esposizione gode del patrocinio del Senato della Repubblica e del patronato di Regione Lombardia.

