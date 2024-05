Milan, solo Ibrahimovic in Australia - Milan, solo ibrahimovic in australia - Zlatan ibrahimovic è con la squadra nella tournèe in australia con l`amichevole contro la Roma. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D`Ottavio sono rimasti. calciomercato

Paulo Fonseca nuovo allenatore Milan/ Pronto un biennale, annuncio dopo l’Australia (oggi 28 maggio 2024) - Paulo Fonseca nuovo allenatore Milan/ Pronto un biennale, annuncio dopo l’australia (oggi 28 maggio 2024) - Paulo Fonseca nuovo allenatore Milan: il portoghese starebbe per firmare un contratto biennale a 2,5 milioni e si attende solo l'annuncio ufficiale. ilsussidiario

Aspettando Fonseca. Il Milan va in Australia l’allenatore si avvicina - Aspettando Fonseca. Il Milan va in australia l’allenatore si avvicina - Il Milan si prepara per l'amichevole contro la Roma in australia, con Fonseca in arrivo come nuovo allenatore. ibrahimovic e la situazione degli infortunati aggiungono suspense. La reazione dei tifosi ... ilgiorno