Milan occhio a Guirassy | Borussia Dortmund e Bayern Monaco in pole

Il Milan volta pagina. Archiviato il lungo addio a Pioli, c’è il futuro a bussare alla porta. Di mezzo, però, l’amichevole in Australia di venerdì, contro la Roma, sicuramente non accolta a braccia aperte dai giocatori. In panchina ci sarà Bonera, già nello staff di Pioli e prossimo allenatore ... sport.quotidiano

Les rêves de ballon d’or africain du Guinéen Sehrou Guirassy - Les rêves de ballon d’or africain du Guinéen Sehrou guirassy - Sehrou guirassy, auteur d’une saison éblouissante en Allemagne, a partagé ses aspirations lors d’une interview sur Canal Plus. L’attaquant guinéen, qui a terminé deuxième meilleur buteur de la Bundesl ... senego

Pellegatti: “Fonseca scelta coraggiosa, su Guirassy può esserci l’effetto Piatek, ecco chi prenderei se andasse via Maignan” - Pellegatti: “Fonseca scelta coraggiosa, su guirassy può esserci l’effetto Piatek, ecco chi prenderei se andasse via Maignan” - Il giornalista Carlo Pellegatti è scettico sull’attaccante guineano. Carlo Pellegatti ha parlato a Radio Rossonera di alcune scelte dei dirigenti del milan ma non solo. “Fonseca a livello di difesa ha ... notiziemilan

Zirkzee per accogliere Fonseca: l'idea del Milan per ridare entusiasmo - Zirkzee per accogliere Fonseca: l'idea del milan per ridare entusiasmo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn