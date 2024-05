Milan Furlani e Ibrahimovic bersagliati Leao via? Mercato si propone …

La figura di Ibrahimovic perde sempre più di credibilità al Milan : mentre lui vola in Australia , Furlani resta in Italia a pensa re al mercato Zlatan Ibrahimovic sarebbe dovuto essere il consigliere di Cardinale, una figura fondamentale all’interno della nuova dirigenza del Milan . Il condizionale ... dailymilan

Calciomercato Milan , l’obiettivo Dovbyk per l’attacco è già sfumato? L’Atletico Madrid fa sul serio e prova a sfida re Furlani Potrebbe essere già sfumato uno degli obiettivi di mercato del Milan per l’attacco. Artem Dovbyk sembra sempre più lontano dal poter diventare il nuovo numero nove ... dailymilan

Giuseppe Pastore , noto giornalista, ha espresso un proprio commento in merito al Milan e alla scelta di Paulo Fonseca come nuovo allenatore pianetamilan

Milan, Fonseca accontentato: ecco il primo colpo - milan, Fonseca accontentato: ecco il primo colpo - Il primo colpo per Paulo Fonseca potrebbe essere Zirkzee. Il calciomercato del milan appare molto lineare: ecco la situazione ... milanlive

Milan, Bennacer in vendita La strategia del Club - milan, Bennacer in vendita La strategia del Club - Il milan valuta la cessione di Bennacer al termine della stagione. La strategia del Club in merito al futuro del centrocampista algerino. Il prossimo mercato del milan non sarà facile in quanto dovrà ... notiziemilan

NEWZGEN – STADIO SAN SIRO, IN ESCLUSIVA I SINDACI DI ROZZANO E SAN DONATO MILANESE - NEWZGEN – STADIO SAN SIRO, IN ESCLUSIVA I SINDACI DI ROZZANO E SAN DONATO milanESE - Ferretti (Rozzano): “Ora Oaktree è un’incognita”. Squeri (San Donato): “A San Siro o Inter o milan, no entrambe” (Mi-lorenteggio.com) milano, 28 maggio 2024 – Durante due lunghe interviste esclusive ... mi-lorenteggio