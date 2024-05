Milan 2 colpi di qualità per spegnere le polemiche | Fonseca arriva con attaccante e terzino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilsembra andare deciso sulla sua strada, quella che porta a Paulo. Il nome dell’allenatore portoghese non ha scaldato la tifoseria anzi, ha generato non poche. Il rischio di un Lopetegui bis è dietro l’angolo e la società non può permettersi di bocciare l’ennesimo allenatore in base alle tensioni della piazza. A ‘favorire’ l’inserimento di, attutendo magari un po’ di malumori e, potrebbe intervenire il mercato. Il calciomercato estivo delsarà molto importante per intervenire su alcuni punti fondamentali della rosa con l’obiettivo di accorciare il gap dall’Inter e fare bella figura nella nuova Champions League. La clausola di Zirkzee: perchè è il preferito delIl primo nodo da sciogliere nel calciomercato delriguarda l’