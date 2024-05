(Di martedì 28 maggio 2024) L'ex medico di Lampedusa è europarlamentare e candidato alle europee con il Partito Democratico nella circoscrizione Isole. E in un'intervista a Fanpage spiega le ragioni per cui è necessario invertire la tendenza sulle migrazioni: "La denatalità e la carenza di alcune figure lavorativeormai un dato incontrovertibile. Iposaiutarci con il desiderio di costruire qualcosa nel Paese dovevivere" .

Da Bruxelles – Sono i giorni dell’analisi della “sconfitta” per Pietro Bartolo , eurodeputato dem ed ex medico di Lampedusa. Due giorni fa il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al nuovo Patto migrazione e asilo. Un insieme di norme che prevedono controlli più rigidi alle ... open.online

Migranti, Bartolo "L'Europa non si metta di traverso" - migranti, bartolo "L'Europa non si metta di traverso" - PALERMO (ITALPRESS) - L'Europa 'non è un'entità astratta ma reale e presente. Non è matrigna né lontana: l'Europa siamo noi. Adesso mi ... notizie.tiscali

Migranti, Bartolo (Pd): “Gli accordi con dittatori che vogliono solo i soldi dell’Europa sono un abominio” - migranti, bartolo (Pd): “Gli accordi con dittatori che vogliono solo i soldi dell’Europa sono un abominio” - Pietro bartolo ha fatto per quasi trent'anni il medico a Lampedusa ... L’Agenzia sarà chiamata a supportare gli Stati membri sul tema dei rimpatri dei migranti irregolari verso i Paesi di origine ... fanpage