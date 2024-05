Michel | favorevole riconoscere Palestina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 28 maggio 2024) 21.10 Il presidente del Consiglio europeosi dice "alla soluzione dei due Stati e al riconoscimento di uno Stato palestinese", "La cosa migliore sarebbe un approccio coordinato con gli Stati membri dell'Ue e i Paesi terzi, in modo da avere un' influenza", aggiunge. Il riconoscimento delladovrebbe essere un modo per l'Ue di chiedere "passi importanti in termini di riforme".