Michele Bravi strega l’Auditorium Parco della Musica di Roma | il pubblico gli regala una standing ovation

(Di martedì 28 maggio 2024) Domenica 26 maggio si è tenuto alil concerto evento di, “Anteprima a teatro”. Data sold out per il cantante, reduce dall’esperienza ad “Amici” come giudice per il secondo anno consecutivo. Tra ilerano presenti anche Fiorella Mannoia e Chiara Francini, protagonista del videoclip del nuovo singolo “Umorismo italiano” realizzato dacon Gue Pequeno. Nel ripercorrere la sua carrierale, il cantante, oltre ai brani di successo come “Il diario degli errori” e “Inverno dei fiori” ha eseguito i 13 brani contenuti nel nuovo concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”. Gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Carlo Di Francesco.Noi di SuperGuida TV eravamo presenti al concerto.