Miasmi a Ponte Valentino centraline di monitoraggio nell’agglomerato industriale

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoComunico che sono in corso di installazione ledi– che intercettano le emissioni odorigene e verificano i parametri previsti nelle singole autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti alle aziende – presso le fonti di emissione già individuate in precedenza. Provvederemo, nei prossimi giorni, a rilasciare le password di accesso al sistema alle Autorità preposte, per garantire massima trasparenza nelle procedure. Così come preannunciato il giorno di insediamento della mia Presidenza, la governance che rappresento ritiene prioritaria la tutela della salute dei cittadini e, per tale motivo, continueremo ad adottare iniziative che possano garantire tale esigenza. L'articolo proviene da Anteprima24.

Miasmi a Benevento: a Ponte Valentino arrivano le centraline per intercettare le emissioni odorigene - Miasmi a Benevento: a Ponte Valentino arrivano le centraline per intercettare le emissioni odorigene - “Comunico che sono in corso di installazione le centraline di monitoraggio – che intercettano le emissioni odorigene e verificano i parametri previsti nelle singole autorizzazioni rilasciate dalle Aut ... ntr24.tv

Frana di Cazzaso, si valutano i parametri per far allarme e chiusura della strada - Frana di Cazzaso, si valutano i parametri per far allarme e chiusura della strada - Riunione in Prefettura a Udine. Lo smottamento vicino a Tolmezzo è vecchio di 100 anni. I monitoraggi dell'Ogs diranno come intervenire ... rainews

Campi Flegrei, furti di batterie e danneggiamenti su sensori e centraline di sorveglianza dei terremoti - Campi Flegrei, furti di batterie e danneggiamenti su sensori e centraline di sorveglianza dei terremoti - Furti di batterie delle stazioni di rilevamento dei sismi e danneggiamento di alcuni sensori posti in mare, causati da manovre di natanti. Accade nei Campi Flegrei, dove Ingv dispone di una fitta rete ... informazione