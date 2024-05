Meteo Ragusa | oggi 28 maggio poco nuvoloso Mercoledì 29 e Giovedì 30 soleggiato

Saudi Pro League , finisce in archivio anche il massimo campionato Saudi ta: quasi tutto da decidere in zona retrocessione. Va in archivio anche la Saudi Pro League , il massimo campionato Saudi ta, stravinto dall’Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Mitrovic con con tre turni di anticipo. Trenta vittorie, ... ilveggente

Infinity med, a Chieti Scalo l'inaugurazione della neo società del settore sanitario - Infinity med, a Chieti Scalo l'inaugurazione della neo società del settore sanitario - È stata inaugurata nella giornata di sabato 25 maggio la centrale operativa della società Infinity Med, con sede a Chieti Scalo, in via Colonnetta 40. La neo società eroga prestazioni sanitarie ... chietitoday

Roland Garros, il programma di martedì 28 maggio: si chiudono i primi turni, Djokovic in sessione serale - Roland Garros, il programma di martedì 28 maggio: si chiudono i primi turni, Djokovic in sessione serale - Si chiude la prima tornata del Roland Garros con gli ultimi italiani in gara e l’esordio di Novak Djokovic in serale sullo Chatrier ... tennisitaliano

Strage di piazza Loggia, 50 anni dopo il ricordo a Brescia con il presidente Sergio Mattarella - Strage di piazza Loggia, 50 anni dopo il ricordo a Brescia con il presidente Sergio Mattarella - Il Capo di Stato atterrerà all'aeroporto di Montichiari e poi si dirigerà in città. Il ministro dell'Interno Piantedosi:«La violenza dell'ignobile disegno eversivo colpirono vittime innocenti nel tent ... brescia.corriere