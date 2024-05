Meteo martedì giornata da poco a molto nuvolosa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, l’ evoluzione per la settimana appena iniziata si arricchisce di ulteriori particolari sul peggioramento più incisivo del tempo che interesserà ancora una volta le regioni settentrionali e parte del Centro tra le giornate di giovedì e di venerdì. Due gli impulsi perturbati che porteranno forti temporali, nubifragi e grandine con possibili nuove criticità. Il primo atteso tra la notte di giovedì e buona parte delladi giovedì e il secondo venerdì. Per il momento non abbiamo ancora una stima delle precipitazioni cumulabili ed è ancora presto per fare delle valutazioni precise ma pensiamo che in alcune zone si potranno superare anche i 100mm. Prima di questa acuta fase di maltempo avremo solo dell’instabilità , un po’ su tutta l’Italiae prevalentemente al Centro Sud mercoledì.