Messina oltre 200 professori contro il Ponte sullo Stretto Non si può fare c’è una legge che lo vieta

(Di martedì 28 maggio 2024) La costruzione deldinon è fattibile. Per motivi legali. Sul lato calabrese, infatti, l’intera struttura ricade in una zona dove non è consentito edificare. Tale area è stata identificata dall’Ispra nel 2015 durante uno studio sulle faglie attive in Italia. L’edizione palermitana di Repubblica riporta oggi uno studio dell’ingegnere Paolo Nuvolone, presentato ieri in consiglio comunale a Villa San Giovanni, che sarà depositato presso la commissione ministeriale Via. Nuvolone afferma che i punti di ancoraggio, il pilone, il pontile e gli svincoli si trovano esattamente nelle zonete all’edificazione. La normativa prevede che in tale area debba essere privilegiata la delocalizzazione delle infrastrutture e delle opere connesse e, qualora queste siano già presenti, devono essere sottoposte a verifica.