Mese della consapevolezza sul melanoma come vivere in sicurezza la bella stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 - Maggio, ilsul, sta per concludersi, ma l’estate è alle porte e non sidogna abbassare l’attenzione, anzi. L’arrivoporta inevitabilmente a trascorrere più tempo all’aria aperta: che si prediliga il mare o la montagna, l’estate è infatti ladelle vacanze, del sole e del relax. Proprio in occasione delper la prevenzione del, OncoPrecision il portale di riferimento per la promozione e divulgazione dell’oncologia di precisione, ha scelto di dedicare un approfondimento alcutaneo, condividendo alcune linee guida utili per prevenirlo e per curarlo. “In Italia ilè il terzo tumore che più frequentemente si manifesta sotto i 50 anni, in entrambi i sessi - commenta Sergio Del Bianco, Direttore Scientifico di OncoPrecision.