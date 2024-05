Mercato Roma | al fianco di Abraham c' è un attacco da rivoluzionare

(Di martedì 28 maggio 2024)28 maggio 2024 - Il campionato è finito, ora è tempo di bilanci, di scelte e soprattutto di calcio. Detto che ilnon dorme mai, da qui fino al primo di settembre, sarà senza dubbio il tema più pressante della quotidianità calcistica, intervallata da un Europeo in Germania tutto da vivere, tra meteore della competizioni, prezzi che lieviteranno e possibili occasioni. L'uomodellafinalmente ha un'identità: si chiama Florent Ghisolfi e negli ultimi anni ha prima riconsegnato il Lens all'élite del calcio francese e riportato in Europa il Nizza quest'anno. L'obiettivo del dirigente transalpino sarà quello di aiutare De Rossi nell'impresa solo sfiorata di ritrovare la Champions League la prossima stagione, ma questo passerà attraverso una sessione di trattative a dir poco rovente.

