Mercato Napoli rinnovo o cessione per Kvaratskhelia? Annuncio dell’agente

(Di martedì 28 maggio 2024) In attesa di conoscere aggiornamenti sulla trattativa Conte-, in casa azzurra ci sono delle dichiarazioni sul futuro di. Ilha chiuso finalmente questa stagione così complicata. Gli azzurri, infatti, domenica scorsa hanno salutato il campionato di Serie A di quest’anno con un altro risultato deludente, ovvero il pareggio interno contro un Lecce già salvo. Con questo pareggio, di fatto, il team partenopeo ha ufficializzato la sua mancata partecipazione alle coppe europee, cosa che non accadeva da 14 anni. L’attenzione di tutti è ora rivolta verso la scelta di Aurelio De Laurentiis sul prossimo allenatore del. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, il quale sembra essere sempre più vicino ad accordarsi con il patron partenopeo.

