Mercato Lazio | Kamada tentato dal Crystal Palace

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma 28 maggio 2024 - Una delle sorprese più liete del finale di stagione dellarischia di rivoltarsi contro alla squadra come un boomerang. Quando è arrivato a zero in estate era considerato da molti uno dei pezzi pregiati del, lui che è stato sedotto e abbandonato dal Milan, dopo l'uscita a zero da Francoforte, è stato accolto in biancoceleste, con il peso ingombrante dell'eredità di Milinkovic-Savic da dover riempire negli occhi non solo dei tifosi, ma anche di Maurizio Sarri. Forse proprio queste aspettative non fanno mai scoppiare l'amore tecnico tra il giapponese e il tecnico italiano. L'allenatore toscano ne tesse le lodi a ripetizione in conferenza stampa, ma queste non sono corrisposte dal minutaggio in campo: sempre più risicato, con prestazioni sempre meno convincenti.