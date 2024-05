Mercato dilettanti Magi dice sì al Montecchio-Gallo Il portiere Adebiyi verso Lunano

(Di martedì 28 maggio 2024) GiuseppeClasse ’71 e una lunga e brillante carriera alle spalle (ha allenato anche in serie C) è il nuovo allenatore della K Sport. "Beppe" così chiamato sostituisce Simone Lilli che è andato a Urbania, la quale hanno lasciato libero il centrocampista Elias Marengo. Il Pesaro Calcio ha rinnovato l’accordo con Andrea Pentucci che ha guidato per il secondo anno il club di Prima categoria all’ottava posizione centrando in pieno l’obiettivo di inizio stagione. La società fa sapere di essere "già al lavoro per programmare la nuova stagione ed è lieta di ripartire da mister Pentucci al quale fa un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione". Dopo 5 anni l’Asd Cuccurano e mister Marconi hanno deciso di interrompere il rapporto.

L’Azzurra Sbt si separa da Morelli per ripartire da…Morelli - L’Azzurra Sbt si separa da Morelli per ripartire da…Morelli - PROMOZIONE - Dopo l'addio con Zichetto è ufficiale l'arrivo dell'ex Colli Alessio. Il vice sarà Pulcini Nuovo allenatore all'Azzurra Sbt, fresca di approdo in Promozione. Ufficializzato l'ex Colli Ale ... youtvrs

Sarà un Magi(co) K-Sport Montecchio Gallo - Sarà un magi(co) K-Sport Montecchio Gallo - ECCELLENZA - Tanti anni nei professionisti, ora il ritorno in panchina per Beppe Anticipazioni confermate. Nella tarda serata di ieri - lunedì - il K Sport Montecchio Gallo ha ufficializzato il suo nu ... youtvrs

Mister Peppe Magi torna in panchina: accordo raggiunto con il K-Sport Montecchio Gallo (dove ritrova diversi ex Vis Pesaro) - Mister Peppe magi torna in panchina: accordo raggiunto con il K-Sport Montecchio Gallo (dove ritrova diversi ex Vis Pesaro) - Giuseppe magi è il nuovo allenatore del K-Sport Montecchio Gallo. L’allenatore pesarese nella giornata di ieri ha raggiunto l’accordo con la direzione sportiva ... corriereadriatico