Meraviglie | Pompei le nuove scoperte girato senza stacchi tutto in piano sequenza

(Di martedì 28 maggio 2024) La puntata di Specialeleandata in onda ieri ha conquistato il pubblico, che è rimasto sorpreso anche dal fatto che l’episodio è statototalmente, per più di due ore e quasi tre km di percorso. La tecnica del, adottata per il documentario di Alberto Angela, è una tecnica molto conosciuto nel cinema, ma non è molto applicato in ambito televisivo, proprio perché è complesso e faticoso da realizzare. Come scrive il Messaggero, nello speciale andato in onda ieri sera su Rai 1 – e attualmente disponibile in streaming su RaiPlay, se volete rivederlo – Alberto Angela e la troupe dile, hanno esplorato i nuovi cantieri di scavo del Parco Archeologico dialcuno stacco di montaggio o interruzione, per dare modo agli spettatori a casa di partecipare ad una visita agli scavi, con Alberto Angela come guida d’eccezione e avendo un’idea chiara di dove siano collocati gli spazi esplorati (alcuni dei quali mai mostrati finora, come l’Insula dei Casti Amanti) e la vastità del sito archeologico.