Mense scolastiche boccone amaro La tariffa sale e i genitori s’infuriano

(Di martedì 28 maggio 2024) Le nuove tariffe della refezione scolastica non sono proprio piaciute, tanto da scatenare sui social un vero e proprio tam-tam di critiche all’Amministrazione comunale. Se nell’anno scolastico che volge al termine l’importo dellagiornaliera, correlata all’Isee familiare, ovvero all’indicatore della situazione economica equivalente, variava da 3,20 euro per le fasce di reddito più basse a 4,50 euro per un Isee superiore a 50mila euro, per il prossimo anno scolastico per la stessa fascia sia 6,50 euro. "Il problema è la qualità. Pagheremmo anche volentieri ma i ragazzi si lamentano che il cibo è pessimo", dicono i. E ancora: "Sindaco Pagani, alla faccia di venire incontro alle famiglie. Veramente uno scandalo. L’anno prossimo sul menu cosa ci sarà aragosta? Caviale? Champagne? Senza parole".