Mens Sana il presidente Frati guarda al futuro | Il ripescaggio? Ci faremo trovare pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) A poche ore dal ko in gara5 contro il Costone il bilancio della stagione in casaBasketball è affidato dalFrancesco(foto). "Ringrazio lo staff tecnico, medico, atletico e fisioterapico, i giocatori, la Polisportiva, il dg Caliani e gli altri dirigenti e collaboratori fondamentali in una stagione straordinaria. Avevamo chiesto alla squadra di onorare la maglia e crescere tutti insieme per consolidarci". E poi: "Siamo andati oltre le più rosee aspettative e abbiamo trasformato la fiammella che la Polisportiva era riuscita a tenere accesa dopo il secondo fallimento in un fuoco che arde. La stagione era iniziata a fari spenti ma è stata un crescendo continuo". Così ildel club biancoverde ieri al PalaEstra.