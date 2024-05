’’Memorial Chignoli’’ Gol e solidarietà con Zambrotta Il Milan vince il titolo

(Di martedì 28 maggio 2024) Il mondo del pallone scende in campo per una buona causa. È successo in provincia di Como, a Eracle di Casnate con Bernate, nel centro sportivo gestito dall’ex campione del mondo Gianluca. Occasione la terza edizione del memorial Franco Chignoli, una rassegna dedicata a bambini e famiglie con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere ad associazioni operanti nel settore della ricerca, volontariato e promozione dell’attività motoria inclusiva. Due giorni di sport e beneficenza, che domenica hanno visto sfidarsi sui campi i giovani calciatori categoria Pulcini 2013 di(vincitore del torneo) Juve, Inter, Atalanta, Genoa, Empoli, Como e Lugano, il tutto sotto l’occhio vigile di ospiti del calibro di Chicco Evani, Pietro Vierchowod, Filippo Galli e Simone Braglia.

