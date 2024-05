Meloni vs De Luca vince Giorgia | il web sta con la premier Da Sgarbi a Feltri a Osho | governatore asfaltato

(Di martedì 28 maggio 2024) Nella giornata politica di martedì 28 maggio rimarrà scolpita nella pietra un’immagine: lache stringe la mano anzo Dericordandogli: “Presidente, sono quella stronza della, come sta?!’’. Rammentandogli come lui l’aveva apostrofata alcuni mesi fa. Ha polarizzato le discussioni sui social network l’episodio andato in scena a Caivano. Il video è diventato virale sul web. E diciamo subito ai vari esponenti della sinistra che stanno già salmodiando contro la mossa dellache l’uscita franca e ironica diè piaciuta alla maggior parte degli utenti: a favore della, infatti, si registra un sentiment positivo del 56%, contro il 44% di sentiment negativo. Emerge dall’istant sentiment realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, tramite Human: la propria esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

