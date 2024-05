Meloni si presenta a De Luca come la stronza e si vendica dell’insulto che le aveva rivolto il governatore

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 maggio 2024) Un rancore covato per tre lunghi mesi. A cui la premier ha dato sfogo. Quando la presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata a Caivano, per l’inaugurazione del centro sportivo, e si è trovata di fronte ildella Campania Vincenzo Deha colto la palla al balzo. Gli ha stretto la mano e ha detto con atto evidentemente premeditato, alla presenza di cronisti e fotografi: “Presidente De, quelladellasta?”. Ovvero ha citato lo stesso Deche ledato della “” lo scorso 16 febbraio, parlando con i giornalisti alla Camera in una situazione molto meno formale. “Benvenuta, bene di salute”, le ha risposto il. Le tensioni fra Regione e governo sono di lunga data. A febbraio, quando Deguidò, a Roma, la protesta dei sindaci del Sud sul mancato sblocco di risorse del fondo di coesione,, che quel giorno era in Calabria, di quella protesta disse: “Se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più”.