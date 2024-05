Meloni show a Caivano si presenta così a De Luca | Sono quella stron*a come sta?

(Adnkronos) – "Presidente De Luca , quella str..za della Meloni , come sta?". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata al governatore campano Vincenzo De Luca arrivando a Caivano per l'inaugurazione del centro sportivo. Il presidente dem, protagonista di vari scontri con ... webmagazine24

