Meloni e lo str za a De Luca | il premier vince sui social

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Ha polarizzato le discussioni suinetwork l?episodio di Caivano, in cui Giorgiaha salutatonzo Dericordandogli l?epiteto da lui rivoltole qualche mese fa (“presidente De, sono quella str..za della, come sta?”, la si sente dire nel sul web). L’uscita dellaè piaciuta alla maggior parte degli utenti: a favore della, infatti, si registra un sentiment positivo del 56%, contro il 44% di sentiment negativo, a quanto emerge dall?istant sentiment realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web elistening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.