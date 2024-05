Meloni e l’Italia che corre Ma i numeri e i fatti raccontano un’altra realtà

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 maggio 2024) Non c’è solo l’attacco ai telespettatori di La7 (e quindi a qualche milione di italiani), nel suo videomessaggio pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio. Giorgiasveste i panni da premier per indossare quelli della candidata di punta di Fratelli d’Italia e riparte la propaganda sulin crescita sfidando, a tratti, ladeie pure quella dei. Tra crescita, Export e Spread “Oggi, pur in una situazione difficile,è finalmente tornata a crescere più della media europea. È cresciuto l’export, è sceso lo spread e la Borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa. Ma soprattutto abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre, aumentano i contratti stabili, aumenta l’occupazione femminile, diminuisce il rischio di povertà, e dopo tre anni i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione”, ha detto