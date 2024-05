Meloni che scontro con De Luca a Caivano | Buongiorno sono la str***a VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Botta e risposta significativo tra la Premier Giorgiae il presidente della Regione Campania De. Duro faccia a faccia tra il presidente del Consiglio Giorgiae il governatore della Campania Denel corso dell’inaugurazione del centro sportivo di. In unsi vede il Premier salutare l’esponente del Partito Democratico, con parole secche e decise: “Presidente Dequella stron** della, come sta?”. Parole che hanno lasciato di stucco il suo interlocutore. Il faccia a faccia tra Giorgiae De– Notizie.comDenon si aspettava l’affondo del Premier, che ha risposto al fuorionda uscito il sedici febbraio scorso in Transatlantico e nel quale si vedeva Deche, durante le proteste dei sindaci campani, si riferì alladandole della “stron**”, visto che gli aveva consigliato di “lavorare e non di protestare”.