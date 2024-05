Meloni a Caivano Stato ed Istituzioni hanno fatto la differenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) "Benché la sfida disia stata una delle mie principali scommesse, una delle principali scommesse del governo, forse non ero preparata stamattina all'emozione e all'impatto delladi quello che ci siamo trovati di fronte rispetto a qualche mese fa. Non solo l'impatto visivo ma il messaggio che l'impatto racconta: loe lepossono fare la, lopuò mantenere i suoi impegni, lepossono mantenere gli impegni". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, all'inaugurazione del centro sportivo a, sottolineando che "qui lesi sono comportate come dovrebbero fare sempre". .