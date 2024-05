Melissa la giovane judoka sangiovannese sugli scudi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 –Morelli, giovanissima, è salita sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani Esordienti B A2 2024 che si sono conclusi ieri al GeoPalace di Olbia con la partecipazione di 496 atleti, 320 ragazzi e 176 ragazze, espressione di 259 club del territorio nazionale. La campionessa valdarnese, che frequenta la 3B della Secondaria di primo grado "Masaccio" e ricopre anche l'incarico di vicepresidente del Consiglio dei Ragazzi del Comprensivo cittadino, grazie alla splendida affermazione si è qualificata per la finalissima di A 1 in programma domenica 9 giugno a Jesolo.ha trionfato dopo una giornata all'insegna di intense sfide, tutte dominate nonostante gareggiasse in una categoria che vedeva in lizza avversarie fisicamente più grandi.