Meglio e nonostante il tumore non abdicherà

(Di martedì 28 maggio 2024) Aggiornamento incoraggiante sulle condizioni del monarca Aggiornamenti recenti provenienti da fonti credibili offrono notizie rassicuranti sulla salute di Re Carlo nel mezzo della sua battaglia contro il cancro. Il biografo reale britannico Robert Hardman, che pubblicherà il 4 giugno per Rizzoli il suo libro “Carlo III – Il nuovo re”, ha fornito spunti positivi sulle condizioni del sovrano 75enne. Progressi nella lotta contro il cancro Hardman ha condiviso che il re Carlo sembra essere sulla strada promettente verso la ripresa. Sebbene i dettagli specifici sul suo cancro rimangano segreti, Hardman ha dichiarato: “Non conosciamo i dettagli del suo, ma sembra sulla strada giusta. Mi dicono che sta migliorando, sicuramente. Nessuno al Palace si sta preparando al peggio, né per quest’anno né per il prossimo anno.

(Adnkronos) – " Carlo III nonostante l'età, nonostante la malattia, non abdicherà". Il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin, uno dei massimi esperti della Royal Family inglese, parla con l'Adnkronos del futuro della Monarchia inglese. "Quello di Edoardo VIII fu per il Paese un vero choc, fu ... periodicodaily

