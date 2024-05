Meghan Markle troppo nuda | scoppia la polemica dopo la visita in Nigeria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 28 maggio 2024) Non c’è pace per. La moglie del Principe Harry è costantemente al centro di critiche e polemiche: questa volta è finita nel mirino della first ladyna Oluremi Tinubu, moglie del Presidente dellaBola Tinubu. Nello specifico non sono stati particolarmente apprezzati i look della Duchessa di Sussex, consideratisconvenienti per il Paese in cui ha fatto tappa insieme al marito per promuovere gli Invictus Games.criticata dalla moglie del Presidente delCome riporta il Sun, durante il discorso tenuto in occasione del primo anno in carica del presidente Bola Tinubu, Oluremi Tinubu ha ribadito come le donne abbiano dato un contributo significativo a tutte le sfere della società. E qui non è mancata una tagliente frecciatina a, che avrebbe puntatosulla “nudità”.