Medicina di frontiera con le innovazioni più rivoluzionarie su Touch

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 28 maggio 2024) A Singapore per scoprire lepiùnel campo della salute. Dal 29 maggio su RaiPlay Intelligenza artificiale, robotica e genetica stanno rivoluzionando il mondo della. Sul tema si concentra la nuova puntata di “– Impronta Digitale”, disponibile da mercoledì 29 maggio su RaiPlay. Fjona Cakalli, divulgatrice di tecnologia tra le più autorevoli in Italia e conduttrice del programma, è volata a Singapore dove ha incontrato il team di QRitive, nota azienda informatica impegnata nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per lo screening e il trattamento dei pazienti oncologici, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale capaci di formulare referti e indirizzare gli specialisti nelle scelte terapeutiche.