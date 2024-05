Medicina al via i test Le domande della prima prova da Don Abbondio al colesterolo

(Di martedì 28 maggio 2024) Oggi si è svolto il primod'accesso per coloro che l’anno prossimo desiderano frequentare le facoltà di, Odontoiatria e Veterinaria. Sono oltre 71mila i candidati cheno a guadagnarsi uno dei 20mila posti disponibili. La seconda possibilità di accesso è fissata per il 30 luglio per gli aspiranti camici bianchi e il 31 luglio per coloro che vogliono diventare veterinari.

Test medicina 2024, tutte le risposte ai quesiti. Tra le domande Don Abbondio, la deflazione, l'accelerazione della Ferrari - test medicina 2024, tutte le risposte ai quesiti. Tra le domande Don Abbondio, la deflazione, l'accelerazione della Ferrari - test medicina 2024, tutte le domande. Dalla citazione de "I Promessi Sposi" - «Don Abbondio non era nato con un cuor di leon» - alla definizione di deflazione. Sono ... ilgazzettino

Via ai test di medicina e chirurgia. Oltre 5mila candidati per poco più di settecento posti - Via ai test di medicina e chirurgia. Oltre 5mila candidati per poco più di settecento posti - Centinaia di studenti e studentesse attendono il loro turno per entrare nelle aule. A Bari sono oltre duemila seicento i candidati al test di ingresso di medicina e chirurgia, su 317 posti. In totale, ... rainews