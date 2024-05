Medici Senza Frontiere arriva il primo libro con i racconti di operatori e operatrici rivolto ai ragazzi | la presentazione il 5 giugno

(Di martedì 28 maggio 2024) ‘Storie’,ildi; storie dirivolte aidagli 11 anni in su., il 5ladelStorieè ildie ragazze, sarò presentato a Napoli il 5presso la sede de La Feltrinelli di piazza dei Martiri. Il, edito Piemme, è scritto da Gigliola Alvisi con prefazione di Valeria Parrella. Un testoa più piccoli in cui si racconta una realtà dove si descrivono condizioni di guerra, ospedali in prima linea, come avviene il sostegno in alcuni paesi lontani e come quest’ultimi riescano a procurarsi acqua, elettricità, beni di prima necessità; Storieracconta tutta l’organizzazione che c’è dietro alla complessa macchina che consente di garantire il necessario a chi ha bisogno.

L'Ue mette fine all’impunità degli automobilisti che commettono infrazioni stradali in un Paese diverso da quello di residenza. In pratica la legge obbliga ogni stato membro dell'Ue a eseguire le sanzioni emesse nei confronti di un suo cittadino da un altro paese dell'Ue per una infrazione ... fanpage

Parla Roberto Scaini di Medici senza Frontiere , appena tornato dalla sua missione nella Striscia: "Negli ospedali a Rafah manca tutto, l'unico obiettivo della gente è restare vivi". The post Roberto Scaini di Medici senza Frontiere : “Rafah è l’inferno” appeared first on InsideOver. it.insideover

Siria. Conferenza di Bruxelles, Medici senza frontiere chiede fondi a supporto della sanità - Siria. Conferenza di Bruxelles, Medici senza frontiere chiede fondi a supporto della sanità - Ottava conferenza sulla Siria. Ai donatori internazionali la richiesta di aumentare i fondi per supportare il sistema sanitario in Siria settentrionale. redattoresociale

Arriva il primo libro di Medici senza Frontiere per i ragazzi - Arriva il primo libro di Medici senza frontiere per i ragazzi - Arriva il primo libro con i racconti di operatrici e operatori di Medici senza frontiere rivolto a ragazze e ragazzi, a partire dagli 11 anni: è 'Storie senza frontiere' e sarà presentato per la prima ... ansa

Tra guerra, carestie ed epidemie: il lavoro di Medici Senza Frontiere in Yemen - Tra guerra, carestie ed epidemie: il lavoro di Medici senza frontiere in Yemen - Grazie al 5x1000 è possibile aiutare l'organizzazione medico umanitaria ad operare in questo Paese dove si muore per malattie facilmente prevenibili ... tgcom24.mediaset