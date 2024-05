Media | tank Israele nel centro di Rafah

Sembra proprio che nulla, neanche la sentenza della Corte dell’Aja che ha ordinato lo stop alle operazioni militari a Rafah , possa convincere Benjamin Netanyahu a fermare le ostilità nella città al confine con l’Egitto. A distanza di 24 ore dal primo raid in cui sono morti almeno 47 palestinesi , ... lanotiziagiornale

Gaza, 27 mag. (Adnkronos) – A seguito di un attacco aereo israeliano che nella notte ha colpito un campo per sfollati a Tal Al Sultan, a Rafah, 180 feriti e 28 morti sono stati portati al centro per stabilizzazione per pazienti con traumi supportato da Medici Senza Frontiere (Msf). “Siamo ... calcioweb.eu