Speranze disattese, l’amara retrocessione dalla Serie B alla C, prestazioni non esaltanti e l’addio - arrivato troppo in fretta - alla lotta per il primo posto. Così il "Curi" in un anno ha perso la metà del suo pubblico. Complice, soprattutto, la categoria inferiore. Perchè la dolorosa ... sport.quotidiano

Media spettatori 2023/24: Inter tra le big mondiali, Dortmund inarrivabile, Milan e Roma in Top 10 - media spettatori 2023/24: Inter tra le big mondiali, Dortmund inarrivabile, Milan e Roma in Top 10 - L`Italia ha fame di calcio. Lo dimostrano i dati forniti da Transfermarkt sulla media degli spettatori presenti negli stadi in tutto il mondo. Inarrivabile il mu. calciomercato

Ascolti RaiSport: sfiorati i 95.000 spettatori per il supplementare tra Udine e Cantù - Ascolti RaiSport: sfiorati i 95.000 spettatori per il supplementare tra Udine e Cantù - Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’ottimo dato di ascolto in occasione del tempo supplementare di Gara4 della semifinale playoff Tabellone Oro tra ... basketinside

ASCOLTI – Ricerca: nell’anno delle guerre pubblico non rinuncia a fiction, varietà e reality - ASCOLTI – Ricerca: nell’anno delle guerre pubblico non rinuncia a fiction, varietà e reality - Napoli, 28 Maggio – Nell’anno (televisivo) delle guerre in Ucraina, Medio Oriente, delle tensioni internazionali e della campagna elettorale per Regionali ed Europee, il pubblico italiano non rinuncia ... sciscianonotizie