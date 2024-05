Mbappè | L’ho sempre detto sono sempre stato un grande tifoso del Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) “Non so cosa succederà nel mio futuro. Serie A? Ioundel, guardavo tutte le partite con la mia famiglia. La Serie A è uncampionato, portano tante squadre in Champions, ma davvero non so cosa potrà succedere”. Kylian, ai microfoni di Sky Sport a margine dell’edizione europea dei “Globe Soccer Awards”, non si sbilancia, ma torna a parlare del suo vecchio amore per i colori rossoneri. Il talento francese quest’estate darà l’addio al PSG: “Quando stai sette anni in un club, ti godi ogni momento con la gente, con i tifosi, al di là dei trofei, cii rapporti personali e per me èspeciale fare parte di questo club,grato al Psg, per me èun onore giocare in questa squadra”.