Mbappé apre le porte ad un futuro in Serie A | ero tifoso del Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) Kyliansi prepara per i prossimi importanti appuntamenti tra Euro2024 e la nuova esperienza con la maglia del Real Madrid dopo il divorzio ufficiale dal Psg. “Il sogno è sempre lo stesso, vincere. Abbiamo fatto una finale mondiale due anni fa, non sarà facile perché ci sono grandi nazionali come l’Italia ma noi della Francia siamo affamati: ho vinto il Mondiale, la Nations League e mi manca l’Europeo”. Sono le parole rilasciate all’attaccante aa Sky Sport a margine degli ‘ ‘European Globe Soccer Awards’. Sull’addio al Psg: “penso che quando passi sette anni in un club ti godi ogni momento che hai passato con i giocatori, e i tifosi. Ovvio ci sono anche i gol e i trofei, ma ci sono cose più importanti come le relazioni che hai coltivato, far parte di una squadra, cose che non dimentichi nella vita.