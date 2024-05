Maxi incidente sulla Laurentina camion si ribalta | interviene l’elisoccorso strada ancora chiusa

(Di martedì 28 maggio 2024) Gravequesta mattinanel Comune di Ardea, alle porte di Roma. Tre i mezzi coinvolti, tra cui uno pesante finitotocarreggiata. Sul posto è intervenuto anche. Tutti gli aggiornamenti.Ardea elisoccorso oggi – Foto: da Facebook (ilcorrieredellacitta.com)Tre veicoli coinvolti, l’intervento di un mezzo aereo e alcuni feriti. Pesante il bilancio dell’avvenuto stamattina, martedì 28 maggio 2024,Viaad Ardea, all’incrocio con Via Pontina Vecchia. Qui, per cause in corso di accertamento, une due macchine si sono scontrate: per soccorrere uno dei feriti è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Laadesso, risultaal traffico.

