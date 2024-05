Maxi furto a Reggio Emilia rubano 50mila euro di gioielli | arrestate ragazzine di 14 e 16 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 –colpo in gioielleria. Due ragazze giovanissime, di appena 14 e 16, sono statedalla squadra volanti della polizia diperpluriaggravato in concorso. Le due sono state trasferite nel carcere minorile di via Pratello a Bologna dove sono rimaste dopo la convalida dell'arresto fino a ieri, quando il Gip – all'esito dell'udienza preliminare – ha disposto per loro il collocamento in una comunità. Il colpo è avvenuto lo scorso 23 maggio in una gioielleria di via della Croce Bianca, a. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori le due, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio, dopo essersi introdotte all'interno della gioielleria e aver messo in difficoltà l'anziano titolare con continue richieste, sono riuscite ad approfittare di un suo momento di distrazione portandolo all'esterno del negozio per visionare un gioiello.