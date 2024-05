Mattino 4 i conduttori rispondono a tono alle accuse dell’ospite

(Di martedì 28 maggio 2024) News Tv. Durante la puntata di oggi, martedì 28 maggio 2024, Federica Panicucci e Roberto Poletti sono tornati a parlare della questione “cani pericolosi” a4 dopo i tanti casi di cronaca delle ultime settimane. La questione ha creato subito scompiglio. Tra i tanti ospiti intervenuti su questo argomento in diretta su Rete 4, anche un possessore di un pitbull, che ad un certo punto ha accusato i due presentatori di aver fatto delle pesanti provocazioni nelle puntate precedenti. Federica Panicucci e Roberto Poletti non sono rimasti zitti davanti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Marcello Masi annuncia l’addio alla televisione dopo la prossima edizione di “Camper” Leggi anche: Rita Dalla Chiesa una furia contro Alberto Angela: il commento sui social “4” affronta l’argomento “cani pericolosi” Sono tantissimi i casi di cronaca negli ultimi mesi a proposito di persone ferite o addirittura uccise dai cani.

Confessioni di una frontaliera di lusso: “Pentita di lavorare in Svizzera Nì, non è tutto oro quello che luccica” - Confessioni di una frontaliera di lusso: “Pentita di lavorare in Svizzera Nì, non è tutto oro quello che luccica” - “Se sono pentita di lavorare in Svizzera Sarei ingrata se dicessi di sì, ma sicuramente non è tutto oro quello che luccica”. Claudia (nome di fantasia su sua richiesta per tutelarne la privacy) ha 54 ... comozero

Elly Schlein sbarca in Sicilia con il traghetto: “Siamo arrivati in 20 minuti, a cosa serve il ponte” - Elly Schlein sbarca in Sicilia con il traghetto: “Siamo arrivati in 20 minuti, a cosa serve il ponte” - È partita da Villa San Giovanni con il traghetto alle 10 del mattino e in venti minuti ha raggiunto Messina ... l’Isola via mare entrando così immediatamente nel merito della questione Ponte sullo ... informazione

Emergenza furti al rione Carmine. si cercano fondi per telecamere videosorveglianza - Emergenza furti al rione Carmine. si cercano fondi per telecamere videosorveglianza - StampaIl consigliere comunale di Salerno Filomeno Di Popolo è pronto a scendere nuovamente in campo per venire incontro alle esigenze dei residenti del rione Carmine che hanno avviato l’ennesima racc ... salernonotizie