Massimo Bernardini tutto sul giornalista che lascia Tv Talk | ecco chi sono moglie e figli

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 28 maggio 2024)televisivo tra i più autorevoli e preparati, vanta una lunga carriera in Rai. Sapete perché hato il programma di Rai Tre TV? Scopriamo la verità! Leggi anche: Tvil programma dopo 25 anni Autore televisivo di successo e conduttore di Tvda un quarto di secolo,il programma da lui stesso ideato. Qualile motivazioni di questa scelta? Sveliamo di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by Tv(@tvrai) Etàha 69 anni: è nato a Milano il 16 luglio 1955, sotto il segno zodiacale del Cancro.diSi chiama Paola ladi