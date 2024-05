Massima attenzione alle imprese Bergamotto con Picardi in Cna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Piccole e medie, Industria 5.0, il tavolo nazionale, da convocare entro la fine di giugno, per Beko. Ecco l’agenda del sottosegretario al ministero dellee del Made in Italy Fausta, intervenuta a Poggibonsi in sala conferenze di Cna, a Salceto, in un incontro organizzato da Fratelli d’Italia. Accolta dal candidato sindaco del centrodestra, Angela, e dal parlamentare Francesco Michelotti ("Noi siamo da sempre al fianco del mondo produttivo"),si è soffermata sui diversi argomenti "per lo sviluppo di Poggibonsi", sollecitata dalla platea. Imprenditori, esponenti sindacali, rappresentanti di associazioni di categoria, candidati sindaco come Angela Bargi per il centrodestra a Colle, e aspiranti consiglieri comunali, seduti tra il pubblico.