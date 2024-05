Marotta punge Allegri | Cortomuso diventato molto lungo! Inter vinto in scioltezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) L’Amministratore Delegato Giuseppeieri sera è stato ospite della festa organizzata dall’Club di Milano. Per l’occasione il dirigente nerazzurro ha lanciato, ironicamente, una frecciatina all’ormai ex allenatore della Juventus, Massimiliano. LA SVOLTA – Giuseppeha spiegato chiaramente il momento storico che il clubsta vivendo, rassicurando i tifosi nerazzurri sul futuro targato Oaktree. L’Amministratore Delegato, però, ha anche riavvolto il nastro soffermandosi sul periodo di svolta in campionato, che ha dato un colpo d’acceleratore alla corsa verso lo scudetto della seconda stella. Nel farloha punto con ironia Massimiliano, ormai esonerato dal ruolo di allenatore della Juventus, che per uno spezzone di stagione ha provocato, con parole non proprio carine, l’di Simone Inzaghi.