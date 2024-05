Marotta | De Laurentiis è un abile prestigiatore

(Di martedì 28 maggio 2024) Eugenio, giornalista, è intervenuto a Radio CrC. Nel corso della trasmissione “Calciomania di Massimo D’Alessandro ha parlato delle strategie del Napoli. Parole chiave urgenza e necessità, tuttavia De, forte di un bilancio solido, può non farsi prendere dall’ansia. Questo in merito alla vicenda Conte. Prendere un allenatore del genere comporterebbe in effetti un investimento non indifferente. Perciò il presidente non si priva di altre opzioni. Così: “Ci sono delle valutazioni in corso per quanto riguarda lo staff, il bilancio e l’investimento che Devuole fare per la prossima stagione. Vado controcorrente perchè il patron nonostante tutti gli errori commessi quest’anno, ha il bilancio a posto ed infatti non teme il futuro.

