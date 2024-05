Marina il nuovo corso Presidente Mugianesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024)allenatore, ilcambia volto in poche ore. Dopo oltre sette anni, Sandro Santini lascia la presidenza a Giacomo, 40enne funzionario della Cna di Ancona. Sandro Santini diventanel 2018, sostituendo l’ex patron Roberto Fiorenzola. Da allora tanta Eccellenza e molte soddisfazioni: basti pensare allo storico successo contro l’Ancona, al lancio di giovani talenti e ottimi allenatori come Nico Mariani. Indubbiamente ilha regalato tanto al calcio locale nell’ultimo decennio evuole avviare unciclo. Tante facce nuove, perlopiù giovani in dirigenza, oltre a qualche interessante novità. Sandro Santini rimarrà comunque all’interno del club insieme a suo figlio Nicolò, team manager della squadra al fianco di Simone Rossetti.