Mare Engineering Group entra in borsa | raccolti più di 7 mln

Iuav sarà presente ai Maritime Days in Danimarca per lanciare i nuovi corsi di laurea nell’ambito del Polo dell’acqua - Iuav sarà presente ai Maritime Days in Danimarca per lanciare i nuovi corsi di laurea nell’ambito del Polo dell’acqua - Il mondo del mare si dà appuntamento in Danimarca, ai Maritime Days della Commissione Europea che si terranno a Svendborg il 30 e il 31 maggio: due giorni di incontri sull’economia blu sostenibile che ... ilnautilus

illimity al fianco di Mare Group: 11esima IPO su EGM - illimity al fianco di mare Group: 11esima IPO su EGM - illimity, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e ... teleborsa

Nuova terrazza fronte mare all'aeroporto di Palermo: aperti altri spazi, ecco quali sono - Nuova terrazza fronte mare all'aeroporto di Palermo: aperti altri spazi, ecco quali sono - Tra i progetti che si stanno realizzando entro il 2024 troviamo l’adeguamento sismico e la ristrutturazione del terminal passeggeri (primo lotto), per 40 milioni ... balarm