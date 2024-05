Mare Engineering Group entra in borsa | raccolti più di 7 milioni

Borsa: l'Europa gira in calo in vista Wall Street, Milano -0,1% - Borsa: l'Europa gira in calo in vista Wall Street, Milano -0,1% - Le Borse europee girano in calo a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche centrali, mentre si attend ... quotidiano

Iuav sarà presente ai Maritime Days in Danimarca per lanciare i nuovi corsi di laurea nell’ambito del Polo dell’acqua - Iuav sarà presente ai Maritime Days in Danimarca per lanciare i nuovi corsi di laurea nell’ambito del Polo dell’acqua - Il mondo del mare si dà appuntamento in Danimarca, ai Maritime Days della Commissione Europea che si terranno a Svendborg il 30 e il 31 maggio: due giorni di incontri sull’economia blu sostenibile che ... ilnautilus

illimity al fianco di Mare Group: 11esima IPO su EGM - illimity al fianco di mare Group: 11esima IPO su EGM - illimity, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e ... teleborsa