Marco Maddaloni diventa scrittore e pubblica un libro sulla sua vita

Nella giornata di ieri Marco Maddaloni è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di radio radio . L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà: Come ogni esperienza nuova è ... isaechia

Marco Maddaloni ha continuato a mantenere i contatti con i gieffini anche dopo la fine del Grande Fratello. A loro ha cercato anche di dare dei consigli per la carriera Marco Maddaloni ha diverse cose in programma. Le ha raccontate in un’intervista rilasciata a Coming Soon. Il judoka, reduce ... 361magazine